В стране и мире В МИД РФ назвали лицемерием призывы Вашингтона к мирным переговорам по Украине Ирина Елагина В МИД считают, что словами о мире Вашингтон прикрывает военные поставки. © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя СНБ США Джона Кирби о том, что «началу мирных переговоров» по Украине препятствует Россия. «Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений пронацистскому украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать, несмотря на выходки своего распоясавшегося клиента в Киеве. Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», - заявила Захарова. Представитель российского внешнеполитического ведомства еще раз озвучила позицию по Украине и условиях возобновления переговоров. «Специально для американской стороны повторяем еще раз: задачи, которые мы ставим на Украине, будут решены. Россия открыта для дипломатии, условия известны. Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева, не препятствуя, а поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования», - подчеркнула дипломат. Ранее сообщалось, что СБУ объявила Марию Захарову в розыск. Экспертное мнение и аналитика