Глава МИД Венгрии проведет переговоры с «Газпромом» и «Росатомом» в Москве

Сийярто сказал, что венгры заинтересованы в как можно скорейшем установлении мира.

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Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посетит Москву в ближайшие дни, примет участие в Российской энергетической неделе и проведет переговоры с «Газпромом» и «Росатомом».

«Я на этой неделе поеду в Москву на Российскую энергетическую неделю, чтобы говорить в том числе о важности мира. Скажу, что мы, венгры, заинтересованы в как можно скорейшем установлении мира. И еще я еду для того, чтобы в Венгрии не было проблем с энергоснабжением. Еду, чтобы продолжились успешные переговоры с "Газпромом", "Росатомом" и представителями российского правительства, ответственными за энергетику», - цитирует Сийярто РИА Новости.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна никогда не согласится со включением «Росатома» и «Газпрома» в санкционный список. Как отметили в венгерском внешнеполитическом ведомстве, Будапешт рассматривает вопрос энергетических поставок из Российской Федерации как один из затрагивающих суверенитет Венгрии.