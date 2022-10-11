Пристрелка, перемещение, штурм: как проходит подготовка добровольцев и мобилизованных в зоне СВО

Будущие защитники каждый день тренируются по несколько часов под присмотром опытных инструкторов, готовясь отправиться в зону боевых действий.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ежедневно на одном из полигонов Западного военного округа, расположенных в тыловых районах проведения СВО, продолжают проходить поэтапную боевую подготовку граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы. Минобороны России показало кадры подготовки личного состава мотострелковых подразделений.

Огневая и тактическая подготовка проходит каждый день по несколько часов. В целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке проводятся дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.

В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания. При отработке сценариев реального боя мобилизованные вспоминают не только как стрелять, но и как перемещаться, в том числе в составе подразделений. Расход боеприпасов при этом составляет сотни патронов в минуту.

В ходе подготовки военнослужащие проходят курс по необходимым предметам военной науки. Занятия идут по круговой системе. На полигоне с ними проводятся упражнения по метанию боевых наступательных гранат из укрытия. В составе расчетов оттачивают навыки поражения целей из гранатометов по площадным целям на различных дальностях. Отстрелявшись из РПГ, идут на этап тактической подготовки с автоматом, дальше идут тактическая полоса и штурм города. После - медицинская подготовка.

«Начинается все с приведения оружия к нормальному бою. Чтобы солдат в бою был уверен в своем оружии. Затем переходим к выполнению упражнений стрельб с элементами тактической стрельбы, что дает солдату понять, как ему необходимо взаимодействовать со своими товарищами на поле боя, кто кого должен прикрывать, в какой момент он должен перемещаться, и так далее», - рассказал офицер управления боевой подготовки Западного военного округа Алексей.

После того, как базовые элементы отработаны, мобилизованные продолжают подготовку, уже занимаясь более сложными, составными упражнениями. Итогом занятий должен стать элемент, где в составе отделения бойцы должны произвести на полигоне «штурм городской постройки».

Также военнослужащие осваивают действие подразделений при совершении марша, ведения наступления и обороны. Огневую подготовку мобилизованные проходят, вооружившись автоматами, крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, чтобы уметь работать с разными видами оружия.

«Кроме того, проводятся занятия по тактической медицине, инженерной подготовке и классической тактике», - добавил Алексей.

Закончив еще один день боевой подготовки, бойцы идут отдыхать и отсыпаться, чтобы уже завтра утром вернуться на полигон и продолжить готовиться.

Ранее «Звезда» рассказала, как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных. Местные жители встречают новоприбывших солдат хлебом-солью, со слезами на глазах. Они ждут своих защитников.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов