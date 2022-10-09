Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В тыловые районы Донбасс прибыли первые группы мобилизованных. Бойцы проходят курс интенсивной боевой подготовки, учитывающий опыт столкновений последних месяцев.

Местные жители встречают прибывших со слезами на глазах, хлебом-солью и словами благодарности. Люди нуждаются в защите и поддержке, резервистов принимают как родных: дети дарят игрушки-талисманы, женщины наставляют, как своих сыновей.

О том, кто приезжает на фронт, как проходит подготовка бойцов и что они сами говорят о мобилизации - в репортаже Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой» в 18.00 9 октября на телеканале «Звезда».