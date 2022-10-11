Чавушоглу призвал Запад вести диалог с Россией

По словам турецкого дипломата, только с помощью диалога можно добиться прекращения огня на Украине.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал страны Запада вести диалог с Россией. По словам дипломата, только таким образом можно добиться прекращения огня на Украине.

«Без диалога с Москвой невозможно достичь прекращения огня. С кем в итоге придется разговаривать, с кем договариваться? Речь идет о территориях Украины, о противоположной стороне конфликта», - заявил дипломат в интервью телеканалу TVnet.

Также Чавушоглу отметил, что Турция не станет присоединяться к санкциям против РФ.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала налаживать диалог с Кремлем. Она считает, что изоляция России от мира является худшим вариантом развития событий.