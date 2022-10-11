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Ермак рассказал пранкерам, что США в курсе всех действий ВСУ в спецоперации РФ

Елизавета Потейчук
11:47 11.10.2022
Кроме того, глава офиса Владимира Зеленского указал на недостаточную поддержку США в конфликте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели разговор с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, представившись экс-послом США в РФ Майклом Макфолом. В частности, в беседе политик указал, что американская сторона находится в курсе всех операций ВСУ. При этом Ермак признался, что оказывает давление на украинских военных, чтобы те отчитывались перед США за все действия спецоперации.

«Мы общаемся каждый день, и у нас проходят брифинги между представителями различных ветвей вооруженных сил каждую неделю. Если честно, я оказываю на них давление. Как вам известно, любым военным не нравится, когда кто-то влезает в их дела. Но тем не менее я давлю на них и делаю все, чтобы наши вооруженные силы вели себя на 100% открыто и прозрачно», - сказал Ермак в видеоролике, опубликованном в соцсетях Вована и Лексуса.

Кроме того, глава офиса Владимира Зеленского указал на недостаточную поддержку США. Он отметил, что не видит той стопроцентной поддержки от американцев, которая приходит от Великобритании.

Ранее издание Global Times писало, что Соединенные Штаты в украинском конфликте преследуют свои цели, пытаясь извлечь из него всестороннюю выгоду. Согласно материалу китайского издания, американские заявления всячески «подливают масла в огонь».

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