ВСУ за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 217 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВСУ. На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм. На Ясиноватском - артиллерию 155 и 122 мм. На Горловском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. Выпустив 217 единиц различных боеприпасов», - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Под огнем оказались Донецк, Новобахмутовка, Горловка, Макеевка и Ясиноватая.

Ранее украинские войска обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня HIMARS. Согласно данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате обстрела был поврежден один жилой дом.