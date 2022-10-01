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Конституционный суд РФ начал проверку договоров о включении новых территорий

Елизавета Потейчук
10:57 01.10.2022
В суд поступило четыре обращения от президента России о принятии в состав государства четырех новы регионов.
Конституционный суд РФ начал проверку договоров о включении новых территорий
© Фото: ТРК "Звезда"
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Конституционный суд России намерен проверить международные договоры о вступлении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на соответствие Конституции РФ.

В суде отметили, что в день торжественной церемонии подписания договоров от президента России Владимира Путина поступили четыре запроса о принятии в состав государства четырех новы регионов на соответствие основному закону РФ. В настоящее время, по данным информации с сайта суда, они приняты к рассмотрению.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, президент России Владимир Путин выступил с объемной речью, в ходе которой, в частности, указал, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру».

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