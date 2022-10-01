Почти полсотни недружественных России стран устроили демарш на конференции ЮНЕСКО

Также, по словам посла РФ в Мексике, представители этих стран вышли из зала, когда российская делегация ответила на заявления.

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Посол РФ в Мехико Виктор Коронелли рассказал о демарше недружественных России стран на конференции ЮНЕСКО. В нем приняли участи 48 стран, преимущественно состоящие в Евросоюзе.

«Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после его принятия имел место демарш представителей недружественных стран», - приводит комментарий дипломата РИА Новости.

Представители этих стран возмутились фактом приглашения России на конференцию, как пояснил Коронелли. По его словам, слушать ответ российской делегации они не стали, а вышли из зала. Это, как считает дипломат, подтверждает нежелание слышать другое мнение и вести диалог.

Посол отметил, что после конференции представители других делегаций, включая ЮАР, подошли к российским дипломатам и выразили свою поддержку и одобрение. Итоги конференции Коронелли оценил положительно.

Это не первый случай подобных демонстраций враждебности в сторону России. Не так давно на Генассамблее ООН ряд представителей европейских государств «изолировал» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отказавшись контактировать с ним. На последнем заседании организации, по заявлению коллективного Запада, Россия снова оказалась в изоляции. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла эти высказывания, опубликовав фото Лаврова с его коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов.