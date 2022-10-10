Business Insider: Германии хватит боеприпасов на два дня боев

© Фото: imago-images, Globallookpress

В случае начала войны войска Германии будут иметь запас боеприпасов на один-два дня на фоне военной поддержки Украины. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на неназванные источники среди официальных лиц бундестага и представителей военной промышленности.

Как рассказала порталу комиссар бундестага по обороне Ева Хегль, только на закупку боеприпасов Германия дополнительно потратит 20 миллиардов евро, однако при этом не будет хватать складов. Политик подчеркнула, что немецкой армии необходимы изменения для достижения полной оперативной готовности.

«Конечно, эта ситуация не улучшится, если боеприпасы будут поставляться из запасов немецкой армии и в то же время не будут заключены соответствующие контракты с промышленностью», - рассказал порталу исполнительный директор Федерального союза немецкой индустрии безопасности и обороны (BDSV) Кристоф Ацподиен.

В материале портала также отмечается, что по правилам Североатлантического альянса страны-участницы обязаны иметь объем боеприпасов, который позволит вести боевые действия в течение 30 дней.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия направит Украине зимнее снаряжение и оборудование на 11 миллионов евро. Сообщается, что в пакет помощи в том числе войдут зимняя одежда и продовольствие.