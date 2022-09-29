Непрерывная связь и безопасность: как работают связисты и взвод боевого охранения в ходе СВО

Бойцы взвода боевого охранения и связисты работают бок о бок с артиллерией на полях спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бойцы взвода боевого охранения на БТР осматривают новую полевую позицию. Задача: найти и обеспечить безопасный периметр для возвращающихся после ударов по противнику «Ураганов» и «Градов». Бронегруппы прикрывают артиллерийские подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Организовываем охрану по периметру полную. Выставляем часовых, патрули. Так, чтобы на месте нахождения расчетов все просматривалось - не пропустить ДРГ противника», - указал командир взвода охраны и обороны с позывным «Каспер».

Их работа малозаметна, иногда даже рутинна, но не менее важна: не допустить проникновения разведки и диверсантов противника в район базирования, пока машины готовятся к новому удару. А если надо - прикрыть огнем артиллеристов при выполнении очередной боевой задачи.

Так же бок о бок на передовой с артиллерией морской пехоты группировки «Восток» работают связисты. Без взаимодействия и передачи точных координат вся огневая мощь бесполезна.

«Главная задача: обеспечить непрерывную связь между районом сосредоточения, пунктом управления и огневой позицией. В любых погодных условиях, при любых помехах РЭБ-машины или какие-то артиллерийские установки передают координаты, и мы уже конкретно отрабатываем по этим целям. Наша задача: вовремя принять эти цели и своевременно передать координаты наводчикам, командирам», - обозначил старший радиооператор взвода управления с позывным «Жук».

Большим вниманием пользуется полевая почта. Бойцам раздают «Письма неизвестному солдату», написанные жителями России всех возрастов. Кому-то вместе с ними приходят и весточки от родных и близких.

Как признаются военнослужащие, в мире электроники, где все связанно с электронными приборами, такие письма очень приятно получать. Даже там, где мобильные устройства - прямая наводка для ракет и снарядов, а потому запрещены, связь с домом тоже бесперебойная.