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Невзирая на вражеский огонь: как танкисты ЮВО оттесняют ВСУ на Донецком направлении

Роман Закурдаев
07:37 10.10.2022
Благодаря маневренности наши модернизированные Т-72Б-3 успевают выйти из-под вражеского огня, выполнив все поставленные задачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Донецком направлении танкисты Южного военного округа оттесняют противника, пробивая путь пехоте Союзных сил. Расстояние до позиций украинской армии составляет всего 800 метров. Боевики обстреливают наступающие бронегруппы из ствольной артиллерии и РСЗО.

Благодаря маневренности наши модернизированные Т-72Б3 успевают выйти из-под вражеского огня, выполнив все поставленные задачи. А вот противотанковые мины представляют реальную угрозу. Одна из машин наехала на фугас, но экипаж не пострадал. Сам поврежденный танк также скоро вернется в строй.

В самом танке после подрыва вырвало нижний эвакуационный люк, часть оборудования вышла из строя, его демонтировали, но несмотря на такие повреждения, танк скоро будет снова готов к бою.

Ранее мобилизованные прошли обкатку танками на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Г.К.Жукова Краснознаменного училища. Кроме этого, военнослужащие выполнили боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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