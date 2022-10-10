Невзирая на вражеский огонь: как танкисты ЮВО оттесняют ВСУ на Донецком направлении

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Донецком направлении танкисты Южного военного округа оттесняют противника, пробивая путь пехоте Союзных сил. Расстояние до позиций украинской армии составляет всего 800 метров. Боевики обстреливают наступающие бронегруппы из ствольной артиллерии и РСЗО.

Благодаря маневренности наши модернизированные Т-72Б3 успевают выйти из-под вражеского огня, выполнив все поставленные задачи. А вот противотанковые мины представляют реальную угрозу. Одна из машин наехала на фугас, но экипаж не пострадал. Сам поврежденный танк также скоро вернется в строй.

В самом танке после подрыва вырвало нижний эвакуационный люк, часть оборудования вышла из строя, его демонтировали, но несмотря на такие повреждения, танк скоро будет снова готов к бою.

Ранее мобилизованные прошли обкатку танками на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Г.К.Жукова Краснознаменного училища. Кроме этого, военнослужащие выполнили боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.