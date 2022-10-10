На Камчатке проводили мобилизованных военнослужащих к местам проведения дополнительной подготовки

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На Камчатке торжественно проводили мобилизованных военнослужащих к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров Вооруженных Сил Российской Федерации.



В Петропавловске-Камчатском прошла торжественная церемония отправки мобилизованных военнослужащих, призванных из Камчатского края к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров ВС РФ.



Командующий войсками и силами на Северо-Востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов пожелали землякам достойно выполнить свой долг перед Родиной и поскорее вернуться домой к семьям.



Мобилизованные граждане уже прошли одиночную подготовку на военном полигоне на Камчатке. Дальнейшее обучение для них спланировано в одном из учебных центров, где они пройдут боевое слаживание в составе подразделений.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры вручения резервистам на Камчатке боевого оружия. На церемонии вручения оружия выступил командующий войсками и силами на Северо-Востоке Александр Юлдашев.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов