Пассажиры поезда из Симферополя описали, как добрались в Москву после ЧП на Крымском мосту

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В Москву на платформу Казанского вокзала прибыл поезд с пассажирами из Симферополя. Прибывшие рассказали «Звезде» об обстановке в регионе после взрыва на Крымском мосту. Встречающие, в свою очередь, поделились ожиданиями от приезда родных и близких.

«У меня жена с детьми там застряли. Слава богу, что быстро все убрали, и сейчас поезд едет. Счастлив, что они живые», - рассказал Сергей. «Мы верили в руководство Крыма, что будет сделано все необходимое для того, чтобы мы вовремя уехали. Так и случилось», - рассказали прибывшие из Симферополя Алексей и Анна, отметив, что с подачей поезда для отправки в Москву не было проблем.

Напомним, вечером 8 октября по Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд после взрыва. Состав следовал по маршруту Симферополь - Москва.

Утром этого же дня на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов и воспламенению семи цистерн с топливом на железнодорожной ветке.