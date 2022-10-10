ВСУ нанесли удар по Рубежному из РСЗО HIMARS

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Подразделения украинских войск в ночь на понедельник нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Рубежное, выпустив одну ракету. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных сил Украины зафиксирован обстрел в 01:30 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в Луганской Народной Республике были предотвращены террористические акты в северных прифронтовых районах республики. Украинские диверсанты собирались подорвать объекты гражданской инфраструктуры и учреждения дошкольного образования.