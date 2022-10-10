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Экс-посол Украины в ФРГ Мельник обозвал немецкого политика после вопроса о сыне в ВСУ

Анастасия Бобылева
06:02 10.10.2022
Он обозвал бессовестной немецкого политика, задавшего вопрос.
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник обозвал немецкого политика после вопроса о сыне в ВСУ
© Фото: Christian Spicker, imago-images.de, GlobalLookPress
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Бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник резко отреагировал в Twitter на вопрос члена Левой партии Эзги Гюйылдар. Политик спросила, почему его сын не сражается в рядах ВСУ, а продолжает учиться в Берлине.

Мельник в ответ назвал левую партию «бесчеловечной и ужасной», а саму Гюйылдар - бессовестной. Она рассказала, что он внес ее в черный список в социальной сети.

«Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи», - прокомментировал украинский дипломат.

Не менее бурно и агрессивно Мельник отреагировал на недавнее предложение американского миллиардера Илона Маска провести подконтрольные ООН референдумы в присоединенных Россией областях. Экс-посол в ответ на это нецензурно выругался, после чего добавил: «Вот мой очень дипломатичный ответ вам».

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