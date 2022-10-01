Рогов: число жертв удара ВСУ по колонне в Запорожье выросло до 30

Еще 88 гражданских ранены в результате украинской атаки.

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Число жертв удара ВСУ по колонне, находившейся на выезде в освобожденные территории Запорожской области, выросло до 30. Кроме того, в результате украинской артиллерийской атаки были ранены 88 человек.

Соответствующие цифры назвал член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов. По имеющимся сведениям, трагедия унесла жизни двоих детей четырнадцати и одиннадцати лет.

«Ранение получила также трехлетняя девочка», - добавил Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что боевики киевского режима совершили нападение на мирное население, ударив по колонне с десятками автомобилей. Гражданские машины стояли в очереди для отправления в освобожденную часть Запорожья.