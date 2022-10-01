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Небензя рассказал, кому выгодна диверсия на «Северных потоках»

Марина Крижановская
00:50 01.10.2022
Он указал на то, что в Евросоюзе неоднократно подчеркивали значимость проекта и поддерживали его.
Небензя рассказал, кому выгодна диверсия на «Северных потоках»
© Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
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России не выгодно разрушать построенные и эксплуатируемые ею газопроводы. В то же время и Европе, потребляющей посредством них энергоресурсы также не выгодно их разрушение. Однако, в этой ситуации есть интересант, которому поломка трубопроводов «Северный поток», связующих Евросоюз с Россией, выгодна.

«Выгодно ли произошедшее с "Северным потоком" США? Безусловно», - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

На заседании СБ ООН он подчеркнул, что американцам выгодно разорвать экономическую связь России с ЕС и навязать европейцам свой дорогостоящий сжиженный газ, лишив их, таким образом, энергетического суверенитета.

«Рассматриваем действия по повреждению газопровода как умышленную диверсию», - добавил Василий Небензя.

Также Небензя указал на то, что в Евросоюзе неоднократно подчеркивали значимость проекта и поддерживали его. Говоря о факте подрыва трубопровода, он отметил, что это не могло быть организовано и осуществлено простыми террористами.

«Атака, которая едва ли могла произойти без вовлечения государства или подконтрольных государству субъектов», - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, те, «кто стоит за этим, не может претендовать на положение не стороны вооруженного конфликта или на нейтральный статус, который, правда, западные страны уже давно нарушили».

Немногим ранее президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на трубопроводах стали результатом диверсий англосаксов. Он добавил, что англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

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