Помпео заявил, что слова Байдена о «ядерном Армагеддоне» безрассудны

Он также отметил, что эти слова - большая ошибка США во внешней политике.

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Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал безрассудными слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о ядерной угрозе со стороны России. Он считает, что заявления Байдена о надвигающемся «ядерном Армагеддоне» - одна из самых больших его ошибок во внешней политике.

«Что еще важнее, они демонстрируют, возможно, одну из величайших ошибок во внешней политике за последние десятилетия», - подчеркнул он в эфире Fox News.

Помпео отметил также, что для жителей США высказывание президента представляет опасность, и говорить подобное на мероприятии о сборе пожертвований для Демократической партии на выборы странно.

Ранее свое мнение о президентстве Джо Байдена высказал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он заявил, что разница между возрастом президента и большей части населения страны не должна быть слишком большой, поэтому Байден слишком стар для повторного президентства.