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Небензя заявил, что антироссийская резолюция станет шагом к расколу ООН

Анастасия Бобылева
23:45 10.10.2022
Так постпред РФ при ООН прокомментировал проведение специальной сессии Генассамблеи, посвященной ситуации на Украине.
Небензя заявил, что антироссийская резолюция станет шагом к расколу ООН
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
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НАТО хочет победить или ослабить Россию, и резолюция ГА ООН по референдумам вызвана с целью продвижения нарратива против РФ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что эта резолюция может стать шагом к расколу ООН.

«Такого размаха цинизма, конфронтации и крайне опасной поляризации, как сейчас, не было в истории всемирной организации», - передает его слова ТАСС.

Резолюция ГА ООН, предложенная Вашингтоном, осуждает Москву за проведение референдумов на освобожденных территориях. На специальной сессии Генассамблеи было принято решение об открытом голосовании по поводу резолюции, несмотря на то, что Россия, по словам постпреда РФ, предлагала голосовать закрыто. Тем самым, как подчеркнул Небензя, порядок ведения заседания был нарушен.

Постоянный представитель России при организации также сообщил, что в процессе решения РФ лишили права слова и исказили ее выступление. Открытое голосование, по его мнению, стало попыткой лишить другие страны права свободно высказывать свою точку зрения.

Небензя отметил, что резолюция никак не поможет урегулировать конфликт. Напротив, это станет еще одним шагом к расколу в организации, потому что эскалация не нужна многим странам-членам ООН.

Постпред призвал Генассамблею уважать выбор населения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в МИД РФ заявили, что не принимают резолюцию, принятую в СПЧ ООН, так как в ней содержатся лживые обвинения. В частности, как сказали в дипломатическом ведомстве, она построена на инсинуациях о преследовании в России активистов, правозащитников и секс-меньшинств.

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