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Громить врага в воздухе, с воздуха и на земле: кадры работы ВС РФ в зоне спецоперации

Игорь Лапик
Марина Крижановская
01:51 29.09.2022
Также бойцы союзных сил применяют агитснаряды, обстреливая ими позиции врага. Листовки содержат призыв сложить оружие и инструкции, как сохранить себе жизнь. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Истребитель на рулежке - и вот уже сверхманевренный Су-35С отправляется на боевой вылет. Отрываясь от земли, он за несколько секунд набирает высоту в сотни метров и ложится на боевой курс.

Су-35 имеет огромное превосходство в воздухе и ни один летчик противника не осмелится вступить с ним в воздушный бой. Нашими пилотами сбит очередной украинский самолет Су-24. Поражены наземные цели: авиабомбами и ракетами класса «воздух-поверхность».

«Самолет поколения 4++ - один из новых самолетов, не считая Су-57. На данном самолете имеется режим сверхманевренности, когда отклоняется вектор тяги, увеличивая маневренные свойства самолета», - сообщил командир авиационного звена на самолетах Су-35С Александр.

За 28 сентября высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода. В них находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ.

Также ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица и 56-й мотопехотной бригады украинских ВС в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 боевиков и 20 единиц военной техники.

Имеющиеся у российских десантников беспилотники помогли выявить и уничтожить позиции украинских националистов, замаскированные в лесопосадке. По боевикам был нанесен массированный артиллерийский удар, применялись сброшенные с квадрокоптеров гранаты. Помимо живой силы ликвидирована установка РСЗО «Град» и другая техника.

Подробно о том, какие достижения у ВС РФ на запорожском направлении, а также об агитационных снарядах в адрес ВСУ - в материале Игоря Лапика.

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