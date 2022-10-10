Главу ВСУ уличили в ношении браслета с нацистской свастикой

Украшение с фашистской символикой разглядели на руке украинского главкома на фото в Twitter.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: valeriy_zalyzhiy_official Telegram

Главкому ВСУ Валерию Залужному пришлось оправдываться за открытое ношение фашистской символики. Скандал разгорелся вокруг фотографии украинского главкома в Twitter. При увеличении снимка хорошо видно, что на запястье Залужного находится металлический браслет из звеньев с фашистской свастикой.

Снимок широко разошелся по сети. После чего украинское издание «Телеграф» выпустило оправдательную статью о том, что свастика на браслете Залужного появилась из-за потери качества изображения при загрузке в Twitter, а рисунок на браслете был совсем другим.

Но эта версия мало кому показалась убедительной.

«Итог - украинский главком ВС носит браслет со свастикой. И оправдаться здесь не получится», - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее боец бригады Черных запорожцев заявил о распространенности нацистских татуировок в рядах ВСУ .