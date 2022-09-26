Боец бригады Черных запорожцев заявил, что ВСУ не смущают нацистские тату

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Украинский боец признался, что никто из товарищей-военнослужащих не относился негативно к его татуировкам с нацистской символикой. Как отметил военнопленный из 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, во время службы он не получил ни единого комментария по этому поводу.

Собственный выбор изображений на теле боец объяснил тем, что он относит себя к ярым противникам социальных норм, «портящих» украинскую культуру, и пропаганды дурманящих веществ.

«А это меч - еще во времена Третьего Рейха инструмент жесткого правления, который не допускал всю эту грязь», - цитирует его РИА Новости.

Взятый в плен «вагнеровцами» из группировки «Бахмут» военный добавил, что является уроженцем Лисичанска и добровольно отправился в ВСУ еще в 2019 году. Он также рассказал, что после начала спецоперации украинская армия специально привлекала к боевым действиям на территории Донбасса бойцов, родившихся в ДНР и ЛНР - воевать против земляков.

Ранее в прессе появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский вышел на публику с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск с надписью «Украина или смерть». Эта символика, которую глава государства продемонстрировал во время визита в Изюм, является адаптацией символики 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова»*. Ранее украинский лидер был уличен в размещении нацистских изображений в посте в честь 9 мая.

*3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова» - организация запрещена в РФ