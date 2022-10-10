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По указу Лукашенко органы госбезопасности Белоруссии подчинили исключительно президенту

Ирина Елагина
20:18 10.10.2022
Глава Белоруссии подписал указ о реорганизации системы органов безопасности страны.
По указу Лукашенко органы госбезопасности Белоруссии подчинили исключительно президенту
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом изменил структуру органов безопасности страны. Нововведение предусматривает прямое подчинение органов государственной безопасности исключительно главе государства.

«Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно президенту Беларуси, совершенствуется их система», - прокомментировала указ пресс-служба руководителя страны.

Кроме того, по указу Лукашенко предстоит реорганизация главного учебного заведения ОГБ: Институт национальной безопасности преобразовали в Академию национальной безопасности.

Ранее белорусский лидер заявил об угрозе терактов на территории страны с участием боевиков, подготовка которых проходит в Польше, Литве и на Украине.

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