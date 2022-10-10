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Киеву понадобилась консультация о трепанации черепа: Медведев о его розыске на Украине

Ирина Елагина
19:56 10.10.2022
Помощник Медведева прокомментировал решение СБУ о розыске зампреда Совбеза.
Киеву понадобилась консультация о трепанации черепа: Медведев о его розыске на Украине
© Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев связал решение СБУ объявить его в международный розыск со своим недавним высказыванием о проблемах со здоровьем украинского лидера.

«Понятно почему объявили в розыск. Им понадобилась консультация о трепанации черепа», - приводит РИА Новости комментарий помощника Дмитрия Медведева Олега Осипова.

Ранее Медведев в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по РФ, заявил, что лидеру Украины «вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных».

Напомним, сегодня стало известно, что СБУ объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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