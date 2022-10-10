От ракет HIMARS сгорели два зернохранилища в Запорожье
В администрации региона оценивают размер причиненного ущерба.
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Два зернохранилища в городе Токмак в Запорожье сгорели из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Под обстрел украинских нацистов попали два зернохранилища, количество сожженного зерна уточняется. Одни из местных жителей получил серьезные ранения, ему была оказана медицинская помощь, в данный момент находится в стабильном состоянии», - рассказал Рогов.
По данным региональной власти, удар был нанесен из РСЗО HIMARS.
Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 10 октября атаковали город Рубежное в ЛНР и тоже выпустили ракету американской реактивной системы залпового огня HIMARS.