От ракет HIMARS сгорели два зернохранилища в Запорожье

© Фото: Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress

Два зернохранилища в городе Токмак в Запорожье сгорели из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Под обстрел украинских нацистов попали два зернохранилища, количество сожженного зерна уточняется. Одни из местных жителей получил серьезные ранения, ему была оказана медицинская помощь, в данный момент находится в стабильном состоянии», - рассказал Рогов.

По данным региональной власти, удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 10 октября атаковали город Рубежное в ЛНР и тоже выпустили ракету американской реактивной системы залпового огня HIMARS.



