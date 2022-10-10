Аксенов заявил о планах возобновить грузовое сообщение на Крымском мосту к 16 октября
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ход восстановительных работ на мосту через Керченский пролив.
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал ход восстановительных работ на пострадавшем в результате теракта мосту через Керченский пролив. Тема возобновления транспортного сообщения с полуостровом была затронута в программе на телеканале «Россия-24» с участием Аксенова.
«Мы полагаем, что к 16 октября возможно восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту», - заявил Аксенов.
По словам главы Крыма, «через два-три дня» движение по мосту войдет в штатный режим.
Ранее, сообщалось, что пассажиры поездов, двигающихся по Крымскому мосту, наблюдали за восстановлением переправы после теракта.