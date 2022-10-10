В стране и мире Захарова: Зеленский выступит на G7 «с новым номером» Алексей Курильченко Украинский лидер договорился с канцлером Германии о срочном заседании «Большой семерки». © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский договорился с германским канцлером Олафом Шольцем о проведении срочной встречи представителей стран «Большой семерки». Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинский лидер готовится выступить перед представителями Запада «с новым номером», напоминая о комедийной карьере Зеленского. «Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером», - написала Захарова в Telegram. Ранее Захарова выступила с критикой призыва украинского президента Владимира Зеленского нанести «превентивные» удары по России. По словам дипломата, это может уничтожить планету. Экспертное мнение и аналитика