СПЧ направил в ООН и Красный Крест обращение о казни жителей в Купянске

Глава СПЧ Валерий Фадеев направил в ООН и другие правозащитные организации обращение о казни жителей в Купянске.

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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поставил в известность Верховного комиссара ООН по правам человека, СЕ, ОБСЕ и Международный Красный Крест о казни мирных жителей под Купянском. Об обращении главы СПЧ к международным правозащитным организациям сообщила член СПЧ Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

«Фадеев направит обращение по казни мирных жителей в Купянске к Комиссару ООН по правам человека, к Генсекретарю и Комиссару по правам человека Совета Европы. К Красному Кресту и другим международным организациям», - рассказала Ахмедова.

Представитель СПЧ отметила, что России не ждет адекватной реакции на обращение, но полагает, что международное сообщество должно знать правду о расправе в Купянске.

«Вряд ли они отреагируют, но мы делаем все, чтобы потом они не могли сказать, что не знали», - резюмировала Марина Ахмедова.

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