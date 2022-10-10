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Посольство РФ: Мишустин обратился к премьеру Швеции с просьбой об участии в расследовании «Северных потоков»

Марина Крижановская
18:22 10.10.2022
Посольство РФ в Швеции указало, что пока страна пребывания российского диппредства на обращение председателя правительства России никак не отреагировала.
Посольство РФ: Мишустин обратился к премьеру Швеции с просьбой об участии в расследовании «Северных потоков»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Российское посольство подтвердило факт обращения России к Швеции с просьбой об ее участии в расследовании инцидентов на «Северных потоках».

Сообщается, что с соответствующей просьбой обратился премьер-министр России Михаил Мишустин к своей шведской коллеге Магдалене Андерссон. Как передает РИА Новости со ссылкой на российское диппредство, Швеция пока никак не отреагировала.

«Факт направления письма М.В. Мишустина подтверждаем. Реакции шведской стороны на данный момент не последовало», - отметило посольство РФ в Стокгольме.

Немногим ранее приводилась информация, что оператор «Северного потока - 2» Nord Stream AG снизил давление на газопроводе. Так, в качестве меры предосторожности давление в нитке В было снижено примерно до 50 бар.

Отмечено, что «дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами».

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