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Пушилин заявил о продвижении войск ДНР на Угледарском и Марьинском направлениях

Тимур Шерзад
17:40 10.10.2022
Пушилин отметил вклад оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», которое действует на Угледарском направлении, - согласно его словам, бойцы продвигаются вперед в непростых условиях.
Пушилин заявил о продвижении войск ДНР на Угледарском и Марьинском направлениях
© Фото: Evgeny Philippov, Globallookpress
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении войск ДНР на Угледарском и Марьинском направлениях. Он сделал это в своем Тelegram-канале. 

Пушилин отметил вклад оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», которое действует на Угледарском направлении, - согласно его словам, бойцы продвигаются вперед в непростых условиях.

Кроме этого, он отметил работу шахтерской дивизии, также на Угледарском направлении. 

Еще врио главы ДНР отметил определенные успехи на Авдеевском направлении - войска республики двигаются в направлении Первомайского. 

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