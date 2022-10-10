Пушилин отметил вклад оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», которое действует на Угледарском направлении, - согласно его словам, бойцы продвигаются вперед в непростых условиях.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении войск ДНР на Угледарском и Марьинском направлениях. Он сделал это в своем Тelegram-канале.

Пушилин отметил вклад оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», которое действует на Угледарском направлении, - согласно его словам, бойцы продвигаются вперед в непростых условиях.

Кроме этого, он отметил работу шахтерской дивизии, также на Угледарском направлении.

Еще врио главы ДНР отметил определенные успехи на Авдеевском направлении - войска республики двигаются в направлении Первомайского.

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