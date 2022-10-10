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Быстрое уничтожение: как «Ураганы» нейтрализуют угрозу со стороны ВСУ

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
05:01 10.10.2022
«Звезда» выяснила, как поддержка реактивной артиллерии помогает сдерживать попытки украинского наступления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мощный залп - пять ракет реактивной системы залпового огня «Ураган» обрушиваются на позиции ВСУ. Российские артиллеристы Восточного военного округа наносят удары по скоплению пехоты и технике противника в Донецкой Народной Республике.

Цель поражена - смена огневой позиции. Украинские военные в любую секунду могут нанести ответный удар. Скорость и тщательная маскировка - залог успешной работы РСЗО «Ураган». Противник даже не догадывается, что боевая машина расположена именно здесь. Очередной залп будет неожиданностью для ВСУ.

Четкие и слаженные действия - расчет пополняет боекомплект. Тяжелые ракеты калибра 220 миллиметров заряжают с помощью крана-балки. В среднем на каждый снаряд у военных уходит меньше минуты.

«"Ураган", в первую очередь - это очень хорошая поддержка нашей пехоты: для уничтожения как живой силы противника, так и малобронированной техники. И мы уничтожаем максимально быстро и эффективно укрепрайоны нашего врага. На этом участке это то, что нужно», - указал заместитель командира орудия с позывным «Кадр».

Координаты целей расчет получает в том числе от воздушной разведки. В арсенале дивизиона квадрокоптеры различных типов и размеров. Каждый - под конкретную задачу. В зависимости от модификации и оптики дроны вычисляют местоположение целей в радиусе от трех до нескольких десятков километров.

«При корректировке реактивных систем, у которых дальность порядка 40 километров, мы используем более крупные промышленные дроны, которые позволяют при установке хорошей оптики находиться в воздухе до часа. При помощи оптики мы можем находить цели на расстоянии до 30 километров», - объяснил старший разведчик артиллерийского дивизиона с позывным «Горный».

Дрон вновь зафиксировал попытку прорыва диверсионно - разведывательной группы ВСУ в составе полсотни человек и скопление БМП. Данные разведки переданы в командный пункт. Оттуда их оперативно получает расчет «Урагана», а дальше - маневр по отработанному до автоматизма сценарию.

«Где-то пару минут отработали, свернули машину, уехали», - описал заместитель командира расчета с позывным «Дантист».

Военнослужащие говорят, что в последнее время противник активизировался на всей линии соприкосновения. Ложные маневры, разведка боем ДРГ и попытки наступления ВСУ вовремя фиксируются и пресекаются нашей пехотой. Это удается делать в том числе за счет огневой поддержки реактивной артиллерии.

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