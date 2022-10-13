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Разрушена крыша, повреждены машины: что известно о падении ракеты на многоэтажку в Белгороде

Андрей Аркадьев
Глеб Дудкин
18:25 13.10.2022
Инцидент произошел на улице Губкина во время работы систем противовоздушной обороны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: vvgladkov, telegram
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Днем в одном из домов Белгорода жители услышали сильный грохот, но не сразу поняли, что произошло. По первым же кадрам с места становится ясно, что это последствия атаки со стороны Украины.

«В районе 12.40 на дом по адресу Губкина, 42 упал неопознанный объект после работы ПВО. Сейчас видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждено два автомобиля», - рассказал мэр Белгорода Антон Иванов.

На место оперативно стягиваются экстренные службы. К счастью, после падения обломка ракеты никто не пострадал. Район плотно застроен домами, рядом детская поликлиника, ремонт обуви, различные магазины, кофейни и детский сад.

В сторону города летела не одна ракета, это доказывают и видео очевидцев. Система ПВО перехватывала украинские снаряды в разных частях города.

Всего за сутки Белгородскую область обстреляли как минимум 13 раз. Повреждены три дома в селе Вериговка Валуйского района. Все эти эпизоды отправятся в папку Следственного комитета. Будет определено, чем наносили удары, которые благодаря современной системе противовоздушной обороны так и не долетели до конечного пункта назначения.

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