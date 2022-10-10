Самолет-разведчик Британии направлен к границам Украины

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Британский стратегический самолет-разведчик направился к границам Украины после серии массированных ударов по ее территории.

В частности, борт Boeing RC-135W около 13.00 по московскому времени направился в сторону Восточной Европы. Около 15.00 британский самолет-разведчик подошел к украинским границам. К настоящему времени он продолжает полет вдоль юго-западной границы Молдавии.

Британский борт имеет различные радиолокационные системы и системы радиотехнической разведки. Данные предоставляет сайт Flightradar24.

Вместе с ним над акваторией Черного моря выполняет полет американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk. Он вылетел в 06.41 по московскому времени из Италии.

Немногим ранее в Ассоциации оборонных предприятий Украины признались, что США контролируют все военные операции Киева.

Глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский безапелляционно, говоря о принимаемых в Киеве решениях, заявил, что США «тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции». Он добавил, что «мы должны и обязаны наших американских партнеров ставить в известность».