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Власти Кривого Рога ограничат потребление электроэнергии

Марина Крижановская
16:47 10.10.2022
Рекомендовано предприятиям и жителям города не использовать энергоемкое оборудование и приборы, отключить рекламные вывески. Также будет частично отключено уличное освещение.
Власти Кривого Рога ограничат потребление электроэнергии
© Фото: Ukraine Presidency, Globallookpress
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В Кривом Роге власти призвали население снизить потребление электроэнергии. В частности, предлагается не включать энергоемкие приборы, выключить рекламное освещение, а работодателям на промышленных предприятиях - отпустить людей домой, выключив все энергоемкое оборудование.

Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Александр Вилкул. Он призвал снизить энергопотребление с 17 до 22 часов 10 октября.

«Промышленным предприятиям полностью отключить все энергоемкое оборудование. Под личную ответственность управляющего каждой компании. Рекомендую прямо сейчас отпустить людей домой. Уличное освещение в городе будет частично отключено. Прошу жителей города не включать какие-либо энергоемкие бытовые приборы. Количество городского электротранспорта на линиях будет очень ограниченным, поэтому рекомендую всем до сих пор быть дома. Любую рекламу, в том числе вывески на магазинах - выключить», - написал мэр Вилкул.

Также криворожский градоначальник предупредил: «Если этого не сделать - будет принудительно отключен весь город».

Немногим ранее украинские власти сообщали, что в пяти областях отсутствует электроснабжение, в других регионах оно нарушено частично. Так, были обесточены Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области.

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