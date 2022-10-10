Дорогой Севморпути: кадры возвращения моряков-североморцев из арктического похода

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Командующий Северным флотом приветствует моряков-североморцев. Он благодарит их за выполнение всех поставленных задач и вручает грамоты и ведомственные награды особо отличившимся военнослужащим.

«Спустя два месяца, во время которых отряд боевых кораблей прошел больше 10 тысяч морских миль, экипажи дома. Но времени на отдых, хотя и заслуженный, нет. Надо готовиться к выполнению новых поставленных задач и к следующему арктическому походу. Он станет уже двенадцатым», - сообщила корреспондент «Звезды».

Ранее к походу в воды Арктики начала готовиться платформа «Северный полюс». Это настоящий научно-исследовательский центр, который способен работать в самых экстремальных условиях арктического климата. Запаса автономности хватит на два года.