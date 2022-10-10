Армия Армия Армия

Дорогой Севморпути: кадры возвращения моряков-североморцев из арктического похода

Елена Сивонен
Марина Крижановская
15:12 10.10.2022
Заходя в северные морские порты, моряки-североморцы принимали участие в военно-патриотических и информационно-агитационных акциях и в культурно-массовых мероприятиях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Прекрасная солнечная погода - нечастое явление на Северном флоте. Но сегодня она встречает моряков-североморцев из арктического похода. Ровно два месяца назад в него отправились большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Александр Отраковский» и большой морской танкер «Сергей Осипов». Адмирал приветствует экипажи возвратившихся судов.

«За это время экипажи прошли по трассе Северного морского пути, заходили в города и поселки на Крайнем Севере России, а также провели ряд учений по обеспечению безопасности арктической островной зоны, в том числе по поддержке авиации. Вот, как это было», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заходя в северные морские порты, моряки-североморцы принимали участие в военно-патриотических и информационно-агитационных акциях. Также они участвовали в культурно-массовых мероприятиях. Это уже традиция. Арктическим походом руководил заместитель командующего Северным флотом, вице-адмирал Олег Голубев.

«Ледовая обстановка позволила выполнить ряд поставленных задач в Восточно-Сибирском море, высадку морского десанта на Челюскине. Подтвердилась способность действовать силам и войскам на побережье совместно с приграничным управлением по Западному и Восточному арктическим регионам», - рассказал вице-адмирал Голубев.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командующий Северным флотом приветствует моряков-североморцев. Он благодарит их за выполнение всех поставленных задач и вручает грамоты и ведомственные награды особо отличившимся военнослужащим.

«Спустя два месяца, во время которых отряд боевых кораблей прошел больше 10 тысяч морских миль, экипажи дома. Но времени на отдых, хотя и заслуженный, нет. Надо готовиться к выполнению новых поставленных задач и к следующему арктическому походу. Он станет уже двенадцатым», - сообщила корреспондент «Звезды».

Ранее к походу в воды Арктики начала готовиться платформа «Северный полюс». Это настоящий научно-исследовательский центр, который способен работать в самых экстремальных условиях арктического климата. Запаса автономности хватит на два года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:32 Армия
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
13:08 В стране и мире
Видео
Путин заявил о жестком ответе в случае продолжения Киевом терактов в РФ
12:48 В стране и мире
В Кремле сообщили, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ в течение часа
11:49 В стране и мире
Премьер Украины сообщил о повреждении 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах и Киеве
10:36 В стране и мире
Мэр Львова сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры
Популярное
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Видео
Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Видео
Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.