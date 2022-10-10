Дорогой Севморпути: кадры возвращения моряков-североморцев из арктического похода
Заходя в северные морские порты, моряки-североморцы принимали участие в военно-патриотических и информационно-агитационных акциях и в культурно-массовых мероприятиях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Прекрасная солнечная погода - нечастое явление на Северном флоте. Но сегодня она встречает моряков-североморцев из арктического похода. Ровно два месяца назад в него отправились большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Александр Отраковский» и большой морской танкер «Сергей Осипов». Адмирал приветствует экипажи возвратившихся судов.
«За это время экипажи прошли по трассе Северного морского пути, заходили в города и поселки на Крайнем Севере России, а также провели ряд учений по обеспечению безопасности арктической островной зоны, в том числе по поддержке авиации. Вот, как это было», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.