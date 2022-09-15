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Вмерзая в лед ради науки: платформа «Северный полюс» вышла в Арктику

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
18:33 15.09.2022
Прямо сейчас по направлению к Новосибирским островам движется своим ходом уникальная платформа «Северный полюс». Это настоящий научно-исследовательский центр, который способен работать в самых экстремальных условиях Арктики. Запаса автономности хватит на два года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ледостойкая платформа «Северный полюс» дает приветственный гудок на удачу в первом рейсе. Она предназначена для проведения комплексных исследований в Северном Ледовитом океане.

На борту судна 16 лабораторий для 30 научных сотрудников и 14 человек экипажа. Столько может принять платформа, обеспечив комфортное проживание. У каждого своя каюта, что немаловажно для полугодовой экспедиции. Максимальный срок пребывания в Арктике - автономно, это позволит запас топлива, 740 суток, два года. Платформа может самостоятельно дрейфовать и без затруднений передвигаться во льдах со скоростью до 10,5 узла.

Из Кольского залива платформа возьмет курс в Баренцево море и дальше в Ледовитый океан. Конкретно к северу Новосибирских островов, где судно вморозится в лед и будет дрейфовать в сторону Шпицбергена. Возможно, даже пересечет Северный полюс. В Арктике ученые возобновят работу дрейфующих станций, которые остановили девять лет назад из-за глобального потепления. С тех пор данных о природной среде из Арктики не поступало.

Под управлением капитана Сергея Дячкина - в профессии он уже почти полвека - в свой первый рейс платформа вышла 1 сентября. Сразу после церемонии поднятия флага России. Судно строили на «Адмиралтейских верфях». В Финском заливе оно прошло ходовые испытания. Затем путь в Мурманск через пятибалльные штормы и под наблюдением кораблей и авиации стран НАТО.

К ледостойкой платформе сегодня приковано внимание, пожалуй, всего мира. В будущем не исключены международные экспедиции. Но первый арктический рейс будет исключительно российский. Комплекс исследований более чем широкий. Изучение климата, условий таяния льда, картографирование морского дна. Геология, биология, гидрохимия, геофизика. Арктику изучат всю. От забора донных отложений до верхней атмосферы. Ожидается, что в Арктике ученые пробудут порядка года. Чтобы вернуться с новыми открытиями.

С выходом в океан платформа «Северный полюс» станет ведущей мировой научной площадкой для проведения исследований в Арктике. Причем на ближайшие десятилетия. Срок службы судна - 25 лет. С дальнейшим увеличением до 40 лет.

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