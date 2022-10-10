Новак заявил, что отказавшиеся от российского угля страны создают рыночный хаос

По словам вице-премьера РФ, отсутствие на рынка одного из ведущих производителей приведет к повышению спроса и росту цен.

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Страны, которые отказались от российского угля и ищущие новых поставщиков, нарушают сложившийся на рынке баланс, разрушают логистические цепочки и создают хаос. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Таким образом, отсутствие на отдельных региональных рынках одного из ведущих производителей создает значительные проблемы для потребителей, приводит к повышенному спросу и росту цен. В значительной степени это касается европейских стран, куда в прошлом году, по данным ФТС, наша страна экспортировала 46,8 млн т энергетического угля и 3,6 млн т коксующегося, что составляет примерно 35% от общего объема европейского импорта», - написал Новак в своей статье в журнале «Энергетическая политика».

По данным вице-премьера, потребление твердого топлива в мире будет стабильным. Это может свидетельствовать о том, что мировое сообщество все еще рассматривает уголь как надежный источник энергии, отказ от которого приведет к последствиям для экономики.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия может разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире. Также аналогичное решение рассматривается в отношении удобрений, древесины и некоторых цементных изделий.