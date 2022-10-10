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Сигналы тревоги и десятки взрывов: что известно об утренних ударах по объектам инфраструктуры Украины

Андрей Аркадьев
Алексей Дегтярев
13:49 10.10.2022
По Киеву, а также крупным городам Украины нанесены ракетные удары. Целями стали объекты критической инфраструктуры, в том числе военной и энергетической.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Этим утром десятки взрывов оглушили утреннюю тишину Украины. Тишину, потому что на улицах городов не сработала ни одна предупредительная сирена. Свидетельство тому - прямой эфир телеканала ВВС из Киева. Корреспондент совершенно спокойно общается со студией. Он без бронежилета и шлема. Чувствует себя в безопасности, пока в какой-то момент не замечает летящую ракету.

Кадры ударов снимают сами жители городов. На видео полыхает киевская ТЭЦ. Один из основных объектов инфраструктуры, куда избирательно сегодня был нанесен удар. Точечные ракетные удары в Киеве пришлись по зданию СБУ, штабу «Азова». По тем самым центрам принятия решений, откуда исходят приказы проводить теракты на территории России.

Сам президент Украины Владимир Зеленский выложил видео, на котором видно, как одна из ракет взрывается рядом с пешеходным мостом в Киеве. Если рассмотреть с нескольких ракурсов, то видно, что ракета не попала даже в пролет моста, да и смысла в этом не было. Сам по себе мост Кличко не представляет никакой важности.

В этом месте под мостом находится офис Консультативной миссии Европейского союза, вернувшейся в Киев в мае этого года. Это один из главных координаторов военной поддержки Украины. Впрочем, была ли это российская ракета - большой вопрос. Специалисты разобрали покадрово момент удара - диаметр объекта слишком мал для крылатой ракеты. Таким образом, это могла быть зенитная ракета украинской системы ПВО.

Приоритетные цели сегодня были поражены российским высокоточным оружием в десятках городов Украины. Это Днепропетровск, Харьков, Одесса, Кировоград, Ивано-Франковск, Львов и другие города, где находятся стратегически важные объекты инфраструктуры, в том числе и военного пользования.

Городские власти Киева уже объявили, что большая часть города практически обесточена. Во многих районах помимо электричества нет и воды. Киевское метро встало и снова превратилось в бомбоубежище, куда стекаются люди со всего города. Кроме, пожалуй, первого лица государства. Приходят сообщения о том, что Зеленского эвакуировали на Западную Украину. В собственных бомбоубежищах находятся и другие сотрудники офиса президента - и там ждут помощи от своих западных руководителей.

Представители украинской власти четко заявляют, что удары наносятся не по гражданским объектам, а по критической инфраструктуре. Причем имеющей военное назначение. В Конотопе Сумской области удар пришелся по крупному машиностроительному заводу, который  является важным транспортным узлом. Мэр Львова сообщил о взрывах только на ТЭЦ, в Днепре поражен заводской комплекс. Губернатор Хмельницкой области Украины сообщает о взрывах на объектах инфраструктуры. В «Укржелдороге» сообщили о повреждении контактной сети на Западной Украине и приостановке движения составов. В том числе и тех, которые перевозят оружие. Харьковское метро так же, как и Киевское превратилось в бомбоубежище. В городе отмечаются перебои с электричеством.

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