Песков: у РФ и США не было контактов по переговорам по Украине

Ранее в Госдепе США выражали готовность говорить с Москвой по теме Украины.

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Представители России и США не контактировали по вопросу возможных переговоров по теме украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких контактов на этот счет не было», - заявил Песков журналистам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти будут готовы к дипломатии с Россией по ситуации на Украине, если Москва продемонстрирует такой настрой. На данный момент Вашингтон такой готовности не видит.