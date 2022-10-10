Огонь по целям разной дальности: кадры боевой подготовки мобилизованных с Урала и Сибири

Поодиночке бойцы учатся метать гранаты, в составе расчета - поражать цели из гранатомета, вести наступательные и оборонительные действия.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры подготовки мотострелковых подразделений из числа мобилизованных, прибывших с Урала и Сибири. Обучение проходит в тылу зоны проведения специальной военной операции.

Призванные из запаса бойцы проходят курс по необходимым предметам военной науки. В частности, в рамках одиночной подготовки они метают боевые наступательные гранаты РГН из укрытия. В составе расчета мобилизованные тренируются поражать цели различной дальности из гранатомета АГС-17 «Пламя».

Также в составе взводов и отделений бойцы учатся организованно передвигаться в пешем порядке, вести как наступательные, так и оборонительные действия. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов.

«По инструкторам - огромный опыт, стоящие советы, дельные, слушаешь взахлеб», - делится Сергей, командир взвода.

Ранее стало известно, что в Вооруженные силы России прибыло более двухсот тысяч человек в рамках частичной мобилизации. Обучение проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах, как рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов