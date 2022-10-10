Путин призвал губернаторов держать под контролем соблюдение законодательства при частичной мобилизации

Президент призвал неукоснительно выполнять решения по поддержке и выплатам для военнослужащих.

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Президент России Владимир Путин призвал губернаторов контролировать вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также меры поддержки и помощи семьям мобилизованных. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с избранными главами регионов.

«Очень важный момент - прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказание необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных», - заявил президент.

Также Путин подчеркнул, что все принятые решения по соцгарантиям, выплатам и поддержке семьям военнослужащих и тех, кто пополняет ряды ВС РФ, должны выполняться неукоснительно.

С 21 сентября на территории России объявлена частичная мобилизация. По официальным данным, мобилизованные необходимы для участия в контроле линии соприкосновения и освобожденных территорий. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек.