В Крыму усилили меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры

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Меры безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры усилены в Крыму после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Усилены мероприятия по транспортной безопасности для всех объектов в Республике Крым. Они и так на прошлой неделе были усилены после совещания по безопасности, а сейчас - еще больше, в том числе в части досмотровых мероприятий», - цитирует ТАСС Лукашенко.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что ответом России на теракт Украины на Крымском мосту может быть только «прямое уничтожение террористов». Политик уверен, что к взрыву на Крымском мосту причастна Украина.