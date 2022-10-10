Медведев: ответом РФ на теракт Украины на Крымском мосту может быть только «прямое уничтожение террористов»

Дмитрий Медведев заявил, что сомнений в причастности Украины к взрыву на Крымском мосту не было и нет.

© Фото: vk.com, myfeo_ru, GlobalLookPress

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с уверенностью заявил, что заказчиком и исполнителем взрыва на Крымском мосту является Киев. По его словам, сомнений в виновности украинской стороны в данной ситуации нет, и не было с самого начала.

Государственный служащий назвал случившееся «террористическим актом и диверсией», которые привел в жизнь криминальный режим. Как указал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, на подобное преступление Россия может ответить лишь прямым уничтожением террористов.

«Именно этого ждут граждане России», - приводятся его слова в Telegram-канале.

Зампредседателя российского Совбеза подметил, что именно такой формат ответных действий сегодня принят в мире.

Ранее криминалист предположил, что для подрыва Крымского моста злоумышленники могли использовать пластит. Данное вещество, по словам эксперта, требуется в меньшем объеме, чем тротил, из-за чего его заметно легче спрятать.