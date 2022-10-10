Один за другим: как организовали бесперебойное движение поездов на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту начались практически сразу. Накануне на нем уже возобновили автомобильное движение. Правда, только для легковушек. Машины идут уже по двум полосам, и бесперебойно идут поезда. О подробностях рассказал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.
«Запустили пригородные поезда. Они ходят бесперебойно. Мы это слышали и видели сегодня ночью и рано утром. Помимо пригородных, едут товарные и пассажирские поезда дальнего следования. Но дело в том, что из двух веток первая, одна, на которой горели вагоны с топливом, она сейчас на ремонте, и поэтому движение организовано на одной ветке», - отметил корреспондент.
Он добавил, что пободрее стал и автомобильный трафик - за счет того, что реверсивное движение удалось превратить в двустороннее. Были нарисованы желтые полосы, и автомобили теперь едут без сопровождения патрульных машин ГИБДД и замыкающей машины Минтранспорта.
Тем не менее, как отметил корреспондент, пробки на въезд иногда достигают 10 километров.
При этом людей пытаются как-то приободрить, помочь им. Для этого расставлены специальные палатки, там волонтеры раздают чай и продукты питания.
Ранее корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко рассказала, что известно о ситуации на Крымском мосту.