Один за другим: как организовали бесперебойное движение поездов на Крымском мосту

Бесперебойное движение пригородных, товарных и пассажирских поездов дальнего следования удалось запустить за счет того, что одна из веток на мосту продолжает действовать, пока другая находится в ремонте.

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Восстановительные работы на Крымском мосту начались практически сразу. Накануне на нем уже возобновили автомобильное движение. Правда, только для легковушек. Машины идут уже по двум полосам, и бесперебойно идут поезда. О подробностях рассказал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.

«Запустили пригородные поезда. Они ходят бесперебойно. Мы это слышали и видели сегодня ночью и рано утром. Помимо пригородных, едут товарные и пассажирские поезда дальнего следования. Но дело в том, что из двух веток первая, одна, на которой горели вагоны с топливом, она сейчас на ремонте, и поэтому движение организовано на одной ветке», - отметил корреспондент.

Он добавил, что пободрее стал и автомобильный трафик - за счет того, что реверсивное движение удалось превратить в двустороннее. Были нарисованы желтые полосы, и автомобили теперь едут без сопровождения патрульных машин ГИБДД и замыкающей машины Минтранспорта.

Тем не менее, как отметил корреспондент, пробки на въезд иногда достигают 10 километров.

При этом людей пытаются как-то приободрить, помочь им. Для этого расставлены специальные палатки, там волонтеры раздают чай и продукты питания.

Ранее корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко рассказала, что известно о ситуации на Крымском мосту.