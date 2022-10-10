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«Есть патриотизм, но есть и раздолбайство»: Медведев о частичной мобилизации

Анастасия Бобылева
00:42 10.10.2022
Об этом он рассказал в интервью журналистке Надане Фридрихсон. Он отметил, что все проходит так, как может проходить в стране, где больше 80 лет не было мобилизации.
«Есть патриотизм, но есть и раздолбайство»: Медведев о частичной мобилизации
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон оценил проведение частичной мобилизации в России. По его мнению, есть ошибки, связанные с человеческим фактором, и положительные результаты, обусловленные патриотизмом многих людей.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более восьмидесяти лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это - залог нашей безусловной победы», - публикует журналистка его ответ в своем Telegram-канале.

Ранее «Звезда» рассказала о том, как проходит частичная мобилизация. В Вооруженные силы РФ, по имеющейся информации, прибыли уже более двухсот тысяч человек.

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