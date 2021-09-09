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Обвиняемый в убийстве школьниц в Кузбассе арестован на два месяца

Анна Касаткина
09:37 09.09.2021
Мужчина полностью признал вину в совершенных преступлениях.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Центральный районный суд Кемерово на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц в Киселевске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Суд удовлетворил ходатайство (следствия. — Прим.ред.) и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 7 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры.

Две десятилетние девочки пропали в Киселевске в понедельник, 6 сентября. Они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись. Позже в социальных сетях распространилось видео с камеры наблюдения в магазине, на котором пропавшие девочки были в компании мужчины.

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. С 2009 по 2019 годы он отбывал срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. На следующий день после исчезновения девочек мужчину задержали, тела детей с признаками насильственной смерти позже были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска. Подозреваемый в убийстве дал признательные показания, ему предъявили обвинение.

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