«Кормили голубей»: что известно об убийстве десятилетних девочек в Кузбассе

В городе Киселевске Кемеровской области задержан подозреваемый в жестокой расправе над двумя десятилетними девочками, которые пропали накануне. На первых кадрах, которые были сняты после задержания подозреваемого, он уверяет, что только угостил девочек, однако, в отделении признается, что изнасиловал и задушил 10-летних школьниц.

«Я им купил газировку, пакет, донес до бетонок, и они там голубей покормили. Ну и все, я пошел», – говорил подозреваемый.

Главной зацепкой следствия стало видео с камер наблюдения в местном магазине. На нем школьницы в компании взрослого мужчины стоят у кассы с корзиной покупок. Позже выяснится, что угощения были довольно простыми: газировка, сладости и семечки, которыми дети собирались покормить птиц в лесу, как пообещал им старший спутник. Продавцы знали покупателей, поскольку Киселевск – город небольшой.

«Одна девочка нам знакома, она недалеко от нас живет и часто в гости приходит на четвертый этаж, а мужчина выпивку у нас покупал», – рассказала продавец-кассир Екатерина.

Ее коллега Светлана отметила, что девочки называли подозреваемого Витя. Она также заметила, что мужчина вел себя спокойно.

«Вообще молчал, дети бегали все спрашивали: "Можно это, можно это?"», – сказала продавец.

Дом одной из девочек находится всего в ста метрах от места пропажи. Именно Настины родители и брат первыми забили тревогу. В тот же вечер они подняли на поиски весь личный состав полиции Киселевска и волонтеров. Десятки людей всю ночь прочесывали окрестности. Личность подозреваемого установили довольно быстро, но спасти детей не успели.

На месте преступления продолжаются следственные действия, территория оцеплена. Тела школьниц нашли в заброшенном доме на окраине. Неподалеку в лесополосе обнаружили следы обещанного пикника и вещи девочек.

«Мы узнали, когда уже начали их искать. Откуда мы могли знать? Мы только вечером узнали, что так произошло», – рассказала бабушка одной из погибших школьниц.

Подозреваемый ранее уже был судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. За это преступление мужчина провел 10 лет за решеткой, освободился год назад и был поставлен на учет. Надзор за ним должны были вести до 2027 года, но он неоднократно нарушал правила. Собранные правоохранителями факты свидетельствуют о халатности сотрудников, которые были обязаны осуществлять надзор за злоумышленником.

«При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был. По факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело», – сообщил следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Кемеровской области Дмитрий Орлов.

Позже выяснилось, что жертв жуткого преступления могло быть больше. На прогулку девочки звали друга. Об этом рассказала мать ребенка.

«Ребятишки гуляли с моим, у меня сын старший, они гуляли вон там, где сейчас оцеплено. Там был какой-то дядя Витя, которого сейчас нашли», – рассказала женщина.

Шокирующий случай заставил общественность вернуться к обсуждению наказания за подобные кошмарные преступления. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости ужесточения мер для насильников над детьми.

«С 2018 года в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести?», – пояснила она.

Мнения в этом вопросе разнятся. Некоторые предлагают куда более радикальные меры. Так, первый заместитель главы Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что вопрос о принудительной кастрации педофилов обсуждался неоднократно.

«Несколько раз поднимался вопрос о принудительной кастрации химической, а также о лечении людей, которое будет соответствовать профилю заболевания. Меры должны носить более исчерпывающий характер, чтобы мы понимали, что сделали все возможное, чтобы оградить наших детей от таких подонков», – заявил парламентарий.

Согласно характеристике из колонии, 41-летний житель города Мыски, прошел программу коррекции личности, но скорее - «ради галочки». В ближайшее время в отношении него будет избрана мера в виде заключения под стражу.