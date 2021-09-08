У здания МЧС появился стихийный мемориал в память о Евгении Зиничеве

Стихийный мемориал в память о погибшем в Норильске в среду, 8 сентября, министре по чрезвычайным ситуациям Евгении Зиничеве появился у здания МЧС.

У входа в здание сотрудники ведомства установили столик, на который люди имеют возможность возложить цветы и лампады к портрету погибшего министра.

Сотрудники МЧС РФ выразили глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева. Слова скорби были опубликованы на официальной странице ведомства в Instagram.

Евгений Зиничев умер в возрасте 55 лет. В мае 2018 года указом президента России Владимира Путина его назначили на должность главы МЧС. В декабре 2020 года Зиничеву было присвоено звание генерала армии.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая жизнь человека.

Российский лидер РФ Владимир Путин заявил, что гибель главы МЧС является для него невосполнимой личной утратой. Президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким Зиничева.