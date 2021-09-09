В «Роскосмосе» назвали причину возможного задымления на МКС

Датчик задымления сработал на МКС при автоматической зарядке кабеля, для устранения возможного задымления экипаж включил фильтр очистки атмосферы. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосомса».

Датчик задымления сработал в 4.55 мск в четверг, 9 сентября в служебном модуле «Звезда» российского сегмента станции при автоматической зарядки аккумулятора.

«Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы — средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы экипаж экспедиции МКС-65 продолжил режим ночного отдыха», — рассказали в «Роскосмосе».

По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы на станции работают штатно, состав воздуха на борту также соответствует штатным показателям.

Ранее в модуле «Звезда» сработала сигнализация, экипаж увидел дым и почувствовал запах горящего пластика, о чем было сообщено на Землю. Позже приборы показали наличие вредных веществ в воздухе в районе медицинского шкафа в модуле.